Nas Notícias Algumas medidas de segurança para prevenir assaltos durante as férias Por

Durante o período de férias de verão, existe um índice de assaltos a residências mais elevado quando comparado com as restantes estações do ano. Saiba o que deve fazer para não ser uma vítima desta realidade.

As saídas das residências nos períodos de férias são sempre uma janela de oportunidade para os ladrões. Nesse sentido, pode proteger-se e evitar tornar-se numa vítima.

Há medidas mais lógicas (como verificar sempre se os acessos à residência se encontram bem fechados, nomeadamente portas e janelas), mas outras que, sendo igualmente óbvias, não merecem tanta atenção por parte de quem goza um período de férias longe da residência. Por exemplo, divulgar imagens das férias nas redes sociais. Deve evitar fazê-lo.

É importante criar a ilusão de movimento em casa. Neste sentido, um investimento num temporizador que liga e desliga as luzes e outros aparelhos como televisões e rádios por alguns períodos é uma medida que, por norma, afasta os visitantes indesejados.

Ter boas fechaduras nas portas de acesso. E no caso de residir num prédio, tenha em atenção que uma boa iluminação do edifício é fundamental.

Investir em câmaras com gravação, nas portas de acesso e hall de entrada, garagens e acesso aos elevadores e colocar avisos obrigatórios por lei de existência de sistema de circuito fechado de televisão em locais visíveis são medidas bastante dissuasores de tentativas de intrusão. Aumenta em muito a segurança de todos os condóminos, bem como dos seus bens.

Com a evolução tecnológica que temos vivido, neste momento é possível assistir a gravações em tempo real da sua residência, através do seu telemóvel ou outro dispositivo móvel, bastando para tal ter acesso à internet.

Ter um sistema de alarme de deteção de intrusão, complementado por um sistema de circuito fechado de televisão ligados a uma empresa de segurança privada, além de ser um elemento bastante dissuasor, é igualmente uma grande ajuda, caso os amigos do alheio invadam o seu domicílio, pois os sinais e imagens são tratados por vigilantes qualificados, que sabem como reagir de imediato a qualquer tentativa de intrusão.

Evite criar rotinas, pois, desta forma, é muito mais difícil os intrusos monitorizarem os seus hábitos.

Não deixe objetos de valor visíveis do exterior da sua residência e se possível, fechar persianas e cortinados.

Fazer o reencaminhamento das chamadas para o telemóvel, a partir de um telefone fixo sempre a tocar, é um sinal claro de ausência de pessoas na casa.

Se reside numa moradia, deve assegurar boa iluminação exterior durante a noite.

Tenha em atenção de ligar o sistema de alarme ou de videovigilância durante as férias.

Solicite, por outro lado, junto de alguém de confiança, uma visita à sua residência.

Como alternativa, tem igualmente desde 1 de julho e até 15 de setembro o programa Verão Seguro – Chave Direta da PSP e GNR, em que agentes da autoridade fazem rondas inopinadas à sua residência durante a sua ausência.

De acordo com o diretor de segurança da COPS, Paulo Fonseca, “este é um período crítico e que pode ser a melhor altura do ano no que toca a criação de memórias junto dos entes queridos, mas, pode tornar-se num real pesadelo, caso não sejam tomadas em atenção estas necessárias medidas”.