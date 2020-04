Fórmula 1 Algumas equipas de F1 já receberam adiantamentos da Liberty Media Por

A Liberty Media, detentora da Fórmula 1, já adiantou pagamentos de verbas referentes a direitos comerciais a algumas equipas da disciplina que se encontram em dificuldades financeiras devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

O dinheiro agora pago às formações em questão são referentes a ganhos vindos de três fontes; dos promotores dos Grandes Prémios, dos difusores oficiais de televisão e dos patrocínios assinados por seis parceiros globais da F1.

Foto: DPPI

Com estas fontes a não fornecerem as verbas por via da situação sanitária atual, e arriscando a falência de algumas equipas, a Liberty Media ‘chegou-se à frente’, como confirmou a empresa que detém os direitos da disciplina através do seu CEO.

“Nós já avançamos com o dinheiro a certas equipas. Ainda podemos fazê-lo0. Temos outras opções para ajudar as equipas necessitadas. Podemos assegurar que as equipas sejam viáveis, já que precisamos delas para competir em 2020, 2021 e depois”, fez saber Greg Maffei.

Este responsável precisou contudo que não se trata de “passar cheques em branco”, mas assim de enfrentar cenários de crise económica que se perfilam, não descartando até a possibilidade de vivermos uma época ‘em branco’.