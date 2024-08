Nas Notícias Algarve avança com projeto redução de ignições e melhor gestão de risco de incêndio Por

Entre 2019 e 2022 as principais causas de ignições na região do Algarve tiveram origem em comportamentos humanos.

O projeto piloto tem como principal objetivo a consciencialização do risco de incêndio e a redução das principais causas, envolvendo proprietários, gestores, produtores, academia e a comunidade em geral.

Este projeto é financiado pela AGIF.

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, IP (AGIF) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) assinaram um protocolo para desenvolver práticas adequadas à gestão do risco de incêndio, para uma melhor consciencialização e redução das principais causas envolvendo proprietários, gestores, produtores e a comunidade em geral.

A região do Algarve, onde este projeto piloto vai incidir, apresenta como principais causas de ignições entre 2019 e 2022 as queimadas extensivas, as queimas e o uso de maquinaria e equipamento, ou seja, causas com origem em comportamentos humanos.

Para diminuir estes comportamentos de risco, a AGIF no âmbito das suas responsabilidades no Programa Nacional de Ação (PNA) em “Comunicação Integrada para o Risco”, e alinhando com as metas do Programa Regional de Ação do Algarve, nomeadamente no tema “Comunicação Especializada de Proximidade”, vai disponibilizar 130 mil euros para este projeto, que será coordenado pela AMAL.

Projeto-piloto com origem numa ação que arrancou em 2022

O projeto piloto que vai agora ser desenvolvido teve origem num modelo de investigação-ação participada na Serra de Monchique, designado Bridge e conduzido por um consórcio entre o Instituto Superior Técnico e a Universidade do Algarve.

Com início em 2022, obteve bons resultados no envolvimento da comunidade, com um forte grupo de proprietários e entidades que identificaram a necessidade de implementação de mais iniciativas no território, para melhor aprendizagem social e ações efetivas de redução de risco de catástrofes de base comunitária.

Neste sentido, pretende-se alavancar a continuidade do projeto Bridge em Monchique, permitindo a expansão para o território de Silves e apoiando ações de sensibilização para as boas práticas agroflorestais.

Adicionalmente, pretende-se a expansão para o território do Programa de Reordenamento de Gestão da Paisagem da Serra do Caldeirão, através do mapeamento de uma rede de atores locais e criação de um grupo de ação local com laboratórios colaborativos, envolvendo cidadãos, entidades públicas e privadas.

Para a implementação destas ações, o projeto contará com o consórcio entre a Universidade do Algarve e o Instituto Superior Técnico, com o apoio dos municípios de Monchique, Silves, São Brás de Alportel, Loulé e Tavira.