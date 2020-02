Fórmula 1 Alfa Romeo também apresentou o seu novo C39 Por

Tal como a Haas também a Alfa Romeo apresentou a sua nova ‘arma’ para a Fórmula 1 em 2020 – o C39 – em Barcelona, antes do arranque dos primeiros testes de pré-temporada.

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi estiveram presentes nesta revelação pública do novo carro, no qual se destaca o novo patrocinador, a polaca Orlen, que chega à equipa de Hinwill por via da entrada de Robert Kubica, o seu novo piloto de reserva.

O antigo piloto da Williams guia o novo F1 da Alfa Romeo rodou na manhã desta quarta-feira, antes de o entregar a Antonio Giovinazzi, que tripulam o monolugar, ao qual Kimi Raikkonen tinha feito um ‘shakedown’.

Nesta apresentação também esteve a colombiana Tatiana Calderon, que continua a ser piloto de ensaios da formação suíça, cujo C39 tem uma aerodinâmica mais agressiva, com uma ‘asa’ dianteira redesenhada, a pensar em maior fluxo de ar sob a mesma.

Uma entrada tripla na frente do carro é uma evolução daquilo que se vira no F1 da Alfa Romeo da época passada, sendo que o deste ano é mais elaborado, pensando sobretudo na imagem da própria marca de Arese.

Os flancos são muito semelhantes aos de 2019, embora com algumas alterações significativas em termos de dimensões, bem como nos defletores quer em peças aerodinâmicas. As entradas de ar inclinadas são talvez o detalhe mais notório.

Foi também adotada uma extensão da solução da suspensão dianteira, com os braços a adotarem uma localização mais aerodinâmica, que fez subir substancialmente todo o conjunto, com os braços inferiores mais perto do centro das rodas.