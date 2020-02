Fórmula 1 Alfa Romeo C39 vai para a pista em Fiorano Por

Depois da Red Bull a Alfa Romeo foi a segunda equipa de Fórmula 1 a pisar a pista com o seu novo monologar para a época de 2020; o C39.

O novo carro de Hinwill rodou na pista de Fiorano, ‘casa’ da Ferrari, marca que fornece os motores à formação sediada na Suíça, tendo Kimi Raikkonen guiado o novo carro.

O C39 surgiu com uma decoração camuflada, dando a ideia que a Alfa Romeo não quer revelar muito das formas do monolugar, deixando isso para quando participar nos primeiros testes de pré-temporada, na próxima semana em Barcelona.

Desta forma há que para já se contentar com as imagens fugidias captadas durante esta jornada destinada a filmagens, como já tinha sucedido esta semana com a Red Bull em Silverstone.