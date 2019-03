Alexis Tam recebe na 2ª título Honoris Causa pela dedicação à língua portuguesa

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Alexis Tam, é distinguido na segunda-feira com o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, reconhecendo o seu “empenho” no desenvolvimento do ensino e da língua portuguesa em Macau.

“É uma escolha que se deve à excecionalidade do seu percurso e forte perfil cívico e político na área da educação”, disse à Lusa o diretor do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa, Luís Miguel Carvalho, a propósito da atribuição desta distinção.

A proposta de atribuição das insígnias Honoris Causa partiu do Instituto de Educação, da Faculdade de Letras e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. António Sampaio da Nóvoa, embaixador de Portugal na UNESCO e antigo reitor da Universidade de Lisboa, será o padrinho.

Luís Miguel Carvalho sublinhou que Alexis Tam “tem sido uma pessoa particularmente empenhada no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa em Macau” e destacou o seu envolvimento na causa da educação, em especial na reforma das políticas educativas, com incidência no ensino superior em Macau.

Entre as contribuições que considerou mais “relevantes”, apontou a criação de um curso de licenciatura em Português no Instituto Politécnico de Macau, onde se faz formação de professores de português a nativos da língua chinesa, ações de apoio à criação e desenvolvimento de cursos de graduação e pós-graduação que envolvem a Universidade de Lisboa e instituições de ensino superior de Macau e da China e um laboratório de tradução automática chinês-português.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China tem a tutela da Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Ação Social, Segurança Social e Turismo.

Nascido em julho de 1962, no Myanmar, Alexis Tam Chon Weng estudou na China, em Portugal e na Escócia. A sua ação no âmbito do ensino e aprendizagem da língua portuguesa utrapassou o espaço de Macau, através do apoio às instituições de ensino superior da China, Tailândia, Vietname, Coreia do Sul e Japão, nomeadamente através da formação de professores, da mobilidade de docentes de língua portuguesa e da difusão de materiais pedagógicos.

Em 2014, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique.

A cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa vai ter lugar no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.