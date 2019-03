Motores Alexey Lukyanuk cada vez mais perto da vitória no Rali dos Açores Por

Alexey Lukyanuk ficou mais perto da vitória no Rali dos Açores, disputado que foi hoje o segundo dia desta prova inaugural do Campeonato da Europa da especialidade e segunda do Campeonato de Portugal.

O russo, que se estreia aos comandos de um Citroën C3 R5, dominou por completo a tirada, composta por sete especiais, entre elas a magnífica classificativa das Sete Cidades, que viria a ser bastante decisiva em termos de sorte para alguns dos concorrentes.

Tal como na véspera, Lukyanuk iniciou o dia ao ataque, vencendo classificativas atrás de classificativas, sendo que Pierre-Louis Loubet foi o único a ‘bater o pé’ ao piloto russo. Ainda assim o francês começou mal a etapa, perdendo muito tempo nas primeiras especiais da manhã, o que o fez descer da segunda para a quarta posição.

O percalço do francês – que foi o mais rápido na sexta classificativa, a primeira passagem por Vista do Rei Feteiras – foi muito bem aproveitado por Ricardo Moura para subir à segunda posição, e primeira entre os portugueses, que manteve até ao final da etapa, ainda que já a mais de 40 segundos do líder.

Moura parte para o último dia com seis segundos de vantagem para o terceiro classificado, o polaco Lukasz Habaj, que protagonizou uma grande ascensão na classificação, num contraste com o alemão Marjan Greibel, que com isso desceu para a sexta posição. Do atraso do germânico beneficiou Chris Ingram para ascender à quinta posição, num dia que viu Norbert Herczig claudicar com a caixa de direção do Volkswagen Polo R5 partida.

Atrás dos seis primeiros teve lugar a luta pelo posto de segundo melhor português, favorável a Luís Miguel Rego, que teve uma manhã fortíssima, ainda que depois tenha perdido algum tempo para Bruno Magalhães, que perdeu bastante tempo na primeira passagem pelas Sete Cidades, mas que depois recuperou para terminar o dia a menos de 20 segundos do segundo melhor açoriano.

Já Ricardo Teodósio perdeu ainda mais tempo e ficou mais longe do piloto da Hyundai Portugal. O algarvio termina o dia no 10º absoluto e quarto entre os portugueses, a pouco mais de 17 segundos de Bruno Magalhães. Bernardo Sousa capotou o seu Citroën C3 R5, mas conseguiu prosseguir em prova, com o madeirense a concluir a tirada ‘à porta’ do top dez.

Classificação após a 10ª PE

1º Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën) 1h24m12,0s

2º Ricardo Moura/António Costa (Skoda) + 40,1s

3º Lukasz Habaj/Daniel Dymurski (Skoda) + 46,1s

4º Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Skoda) + 51,0s

5º Chris Ingram/Ross Whittock (Skoda) + 1m12,4s

6º Marjan Griebel/Stefan Kopzyk (Volkswagen) + 1m26,9s

7º Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda) + 2m07,7s

8º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Hyundai) + 2m27,5s

9º Alexandros Tsouloftas/Antonis Chrisostomou (Skoda) + 2m37,3s

10º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) + 2m45,3s