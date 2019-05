Motores Alexandre Ré triunfa na Baja Capital dos Vinhos de Portugal Por

Alexandre e Pedro Ré foram os vencedores da 31ª Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48, que este fim de semana se disputou no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Na Volkswagen Amarok da South Racing, a dupla emergiu na frente depois da liderança da prova alentejana ter mudado de mãos ao longo do setor seletivo de 152 quilómetros da etapa de hoje.

Inicialmente foram João Ramos e Victor Jesus a liderar, fazendo jus ao comando conseguido na etapa de sábado, mas a dupla da Toyota Hilux não se manteria na primeira posição, que passou a ser de Tiago Reis e Valter Cardoso.

No entanto também a dupla do Mitsubishi Racing Lancer não se manteria no comando, pois a 40 quilómetros do final teve problemas de turbo e não conseguiu resistir ao andamento mais forte de Alexandre Ré, que acabaria por se impor 41 segundos, com Tiago Reis a contentar-se com a segunda posição.

Miguel Casaca e Pedro Tavares subiram ao último lugar do pódio, depois de uma prova muito consistente a bordo do seu Mitsubishi Racing Lancer. Terminariam a 2m23s dos vencedores.

À chegada a Reguengos de Monsaraz Alexandré Ré não escondia a sua satisfação: “Estou especialmente contente pela vitória porque a corrida não começou da melhor maneira, mas terminou muito bem. Hoje arrancámos com alguma prudência. No final as coisas correram melhor e acabámos por ganhar a prova”.

“A pista e o próprio ‘roadbook’ estavam impecáveis. Já alcançámos dois segundos lugares e agora uma vitória. São resultados muito interessantes para começar o Campeonato. Inicialmente não era suposto fazer toda a temporada, mas neste momento é já um objetivo tentar cumprir o restante Campeonato”, acrescentou o vencedor.

Tiago Reis não escondeu a sua desilusão, apesar da segunda posição conseguida: “A prova estava a correr bem. Estávamos na frente a fazer a gestão da corrida e a controlar os adversários quando a 40 km do fim tivemos um problema com o turbo e o carro ficou sem puxar. Ficou um sabor agridoce porque queríamos repetir a vitória que alcançámos o ano passado”.

Já Miguel Casaca considerou o terceiro posto “um bom presente de aniversário”. Acrescentando: “Foi uma corrida dura, com muito calor, com zonas complicadas e ratoeiras. Mas, o carro portou-se muito bem e o resultado apareceu. Estamos os dois muito felizes”.

O top cinco foi completado Pedro Dias da Silva com José Janela, na Ford Proto, e pelo regressado Paulo Rui Ferreira, que na sua Toyota foi acompanhado por Jorge Monteiro.

Entre os T2 venceu Georgino Pedroso navegado por Carlos Silva, que se mostrou “muito satisfeito com” este resultado e com “um sabor muito especial” dado que é patrocinado por Reguengos de Monsaraz. Isto após uma prova onde, no primeiro dia, teve problemas de pneus, e onde hoje, quando faltavam 60 km para o final, partiu partimos a transmissão da Isuzu Dmax.

Nos T8 Cláudio Carapeta eSérgio Inocêncio, impuseram o seu Bowler Wildcat Proto, enquanto na Taça de Portugal de TT venceu João Pinheiro acompanhado de Silvia Santos em Nissan Pathfinder.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa nos dias 15 e 16 de junho altura em que se cumpre a Baja TT Rota do Douro Verde.

Classificação final

1º Alexandre Ré/Pedro Ré (Volkswagen) 2h44m56s

2º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 41s

3º Miguel Casaca/Pedro Tavares (Mitsubishi) + 2m23s

4º Pedro Dias da Silva/José Janela (Ford) + 3m02s

5º Paulo Rui Ferreira/Jorge Ferreira da Silva (Ford) + 6m02s

6º André Amaral/Nelson Ramos (Ford) + 8m16s

7º Lino Carapeta/Rui António (Land Rover) + 9m52s

8º César Sequeira/Filipa Sequeira (Mini) + 11m25s

9º Sérgio Vitorino/António Serrão (BMW) + 18m53s

10º Manuel Correia/Miguel Ramalho (Mitsubishi) + 22m17s