Alexandre Camacho perde liderança na Madeira mas recupera-a logo a seguir

Alexandre Camacho perdeu a liderança do 60º Rali Vinho da Madeira na quinta especial da prova, mas não tardou a recuperá-la no troço seguinte. Isto devido à ofensiva de José Maria ‘Pepe’ Lopez.

Na segunda passagem pelo troço de Palheiro Ferreira (19 km) o espanhol foi o mais rápido, aproveitando o nevoeiro que prejudicou Camacho, mas o madeirense do Skoda Fabia R5 recuperaria o primeiro posto da prova impondo-se em Serra d’Água 1 (11,3 km).

Foto: AIFA

Apesar de ‘Pepe’ se ter imposto novamente em Boaventura 1 (10,7 km), Alexandre Camacho manteve-se na frente do espanhol do Citroën C3 R5. O líder do rali não foi o mais veloz na oitava especial, perdendo quatro décimas para o piloto que conseguiu esse feito, Pedro Paixão, mas ganhou cinco décimas ao seu principal rival.

No regresso ao Funchal Camacho tinha quatro segundos de diferença para o segundo classificado, enquanto Bruno Magalhães, embora perdendo algum terreno para os dois primeiros era o melhor piloto dos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis, na terceira posição, a 12 segundos do comandante.

Já Giandomenico Basso baixava ao quarto lugar, a mais de 15 segundos, manifestando-se pouco à vontade no Skoda Fabia R5 da Delta, com Miguel Nunes a continuar a ser o segundo melhor madeirense, no Hyundai i20 do Team Play Auto, ainda que já a mais de 37 segundos de Alexandre Camacho.