Motores Alexandre Camacho mais forte no Rali do Faial Por

Não foi fácil, embora merecida, a vitória de Alexandre Camacho e Pedro Calado no Zoom iGest Rali do Faial, prova do Campeonato da Madeira de Ralis, hoje realizada naquela zona da ‘pérola’ do Atlântico.

A dupla do Skoda Fabia R5 do Team Vespas esteve sempre na frente do rali, mas Miguel Nunes e João Paulo Almeida procuraram contrariar essa supremacia, nomeadamente quando faltavam quatro especiais para o final da prova.

Mas Camacho estava mesmo mais forte e não deixou fugir a vitória, consolidando assim a liderança do campeonato regional, num rali em que o último lugar do pódio foi para Pedro Paixão e Luís Rodrigues.

José Pedro Fontes era um dos nomes vindos do continente a abrilhantar este rali, onde se deslocou com o Citroën C3 R5 preparado pela Sports & You mas acompanhado por Paulo Babo, vindo a terminar na quarta posição. O contrário sucedeu com o líder do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio, não passaria da sexta especial devido a despiste.

O Campeonato da Madeira de Ralis prossegue entre 1 e 3 de Agosto com a disputa do Rali Vinho Madeira.

Classificação

1º Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda) 50m56,6s

2º Miguel Nunes/João Paulo (Hyundai) + 7,2s

3º Pedro Paixão/Luís Rodrigues (Skoda) + 50,9s

4º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën) + 57,7s

5º Gil Freitas/Duarte Miranda (Porsche) + 3m20,5s