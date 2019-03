Motores Alexandre Camacho inicia Campeonato da Madeira com o ‘pé direito’ Por

Alexandre Camacho, acompanhado por Marco Sousa, venceu o Rali de São Vicente, prova inaugural do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2019.

O atual campeão regional, aos comandos do Skoda Fabia R5, não deu quaisquer hipóteses à concorrência, sendo o mais rápido em sete das oito especiais de classificação que compunham o evento.

Camacho acabaria por se impor com uma margem de 27,8 segundos sobre João Silva e Sofia Correia, em Citroën DS3 R5, enquanto que o último lugar do pódio foi para Miguel Nunes e João Paulo, em Hyundai i20 R5.

Apesar do domínio do campeão, Pedro Paixão foi o primeiro líder do rali, ao impor-se na super especial de sexta-feira. No dia seguinte Alexandre Camacho ‘puxou dos galões’ e ‘pulverizou’ as tabelas de tempos de todos os troços disputados.

Pedro Paixão, que foi acompanhado por Jorge Henriques, terminaria a prova apenas na quarta posição, depois de problemas de suspensão no seu Skoda Fabia 5, enquanto Rui Pinto e Ricardo Faria completaram o top cinco no Ford Focus WRC, mas já a mais de 20m20s do vencedor.