Alexandre Camacho domina Rali Vinho da Madeira

Alexandre Camacho dominou por completo a primeira etapa da 60ª edição do Rali Vinho da Madeira. O piloto madeirense da Skoda Fabia R5 do Team Vespas impôs-se em sete das dez especiais de classificação realizadas hoje, concluindo o dia com mais de oito segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

Camacho iniciou a tirada ao ataque, vencendo os três primeiros troços da jornada, sendo batido no quarto por José Maria ‘Pepe’ Lopez, que na altura conseguiu ‘roubar’ a liderança ao madeirense.

Foto: AIFA

Mas foi uma situação momentânea, já que depois o piloto do Team Vespas voltou a atacar e recuperou a primeira posição. A partir dessa altura não mais largou o comando, só sendo superado na oitava classificativas por Pedro Paixão.

No entanto o grande rival de Alexandre Camacho foi ‘Pepe’ Lopez, que no melhor dos dois Citroën C3 R5 da Sports & You é a principal ameaça ao líder. Isto porque Bruno Magalhães concluiu o dia na terceira posição, mas já a mais de 27 segundos do comandante da prova.

Ainda assim o piloto de Oeiras foi o melhor entre os concorrentes que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), onde José Pedro Fontes é o segundo melhor, sendo que ocupa apenas a sexta posição da classificação geral, atrás de Ginadomenico Basso, que alegando um acerto do Skoda Fabia R5 menos conseguido não conseguiu acompanhar os três da frente, e também atrás de Miguel Nunes, o segundo melhor madeirense no Hyundai i20 R5 do Team Play.

Não obstante tripular um desatualizado Citroën DS3 R5, João Silva terminou este dia como o terceiro melhor madeirense e sétimo da classificação geral, diante do campeão nacional Armindo Araújo e de Miguel Barbosa, quarto melhor do CPR, numa tirada onde brilhou Pedro Paixão, que fecha o top dez, e onde o líder do Campeonato de Portugal, Ricardo Teodósio não foi feliz, desistindo.

Classificação após a 11ª PE

1º Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda) 1h21m351,1s

2º José Maria Lopez/Borja Rozada (Citroën) + 8,3s

3º Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Hyundai) + 27,6s

4º Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda) + 35,1s

5º Miguel Nunes/João Paulo (Hyundai) + 48,8s

6º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën) + 1m07,9s

7º João Silva/Ricardo Ventura (Citroën) + 1m24,2s

8º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 1m50,4s

9º Miguel Barbosa/Jorge Carvalho (Hyundai) + 2m01,4s

10º Pedro Paixão/Luís Rodrigues (Skoda) + 2m26,3s