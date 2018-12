Motores Alexandre Andrade volta impor AC Nissan Proto em Fronteira Por

Alexandre Andrade cada vez parece o ‘senhor’ 24 Horas TT de Fronteira, depois de somar mais um triunfo na prova.

Na sua 21ª edição, o evento de resistência para veículos todo-o-terreno foi um assunto que a equipa do AC Nissan Proto # 22 tratou como seu, conseguindo uma vantagem sobre os seus mais diretos perseguidores.

Andrade e os seus companheiros de equipa franceses – Cédric Duple, Yann Morize e Alexandre Beujon – fizeram, no entender do mesmo “uma corrida perfeita”, sem “problemas mecânicos”, além de um andamento “superior” à concorrência, “e funcionou”.

De facto o ritmo imposto pelos vencedores não foi sequer acompanhada por Igor Skoks, Rudolfs Skoks e Arviis Pikis, que aos comandos do seu Mitsubishi Pajero não conseguiram repetir o êxito de 2017, terminando a cinco voltas dos primeiros classificados.

Ainda assim a tripla lituana conseguiu ser segunda, terminando com quatro voltas de diferença para a terceira classificada, a formação formada pelos gauleses Phillipe Boutron, Gilles Billaut, Antoine Galland e Richard Gonzalez, que tripularam um Fouquet BV4 Proto.

Num Mini 4All Racing os italianos Michel de Nora, Carlo Cinotto, Michele Cinotto e Paolo Bachella ficaram ‘à porta’ do pódio, que tinham conseguido no ano passado. A consistência permitiu-lhe terminar à frente da melhor equipa totalmente nacional, formada por Filipe Campos, Ricardo Porém, Alexandre Ré e Victor Conceição, quintos aos comandos do MPP Rally Raid, ainda que cortando a meta a uma dúzia de voltas dos vencedores.