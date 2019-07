Alexandra Leitão encabeça lista de deputados socialistas por Santarém às legislativas

A atual secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, vai encabeçar a lista de deputados do PS pelo distrito de Santarém às eleições legislativas de 06 de outubro, disse à Lusa fonte partidária.

Segundo a fonte, a escolha dos cabeças de lista foi comunicada hoje às distritais pela direção nacional do partido.

A Comissão Nacional do PS aprovou a 28 de junho o conjunto de critérios para a escolha de candidatos a deputados nas eleições legislativas, processo que encerrará no próximo dia 23 com a aprovação definitiva das listas.

A secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, destacou, na altura, como critérios essenciais “a abertura das listas de candidatos à sociedade civil e deverem ser tendencialmente paritárias”, ou seja, constituídas por igual número de homens e de mulheres.

Em relação ao perfil dos candidatos a deputados do PS, Ana Catarina Mendes classificou como desejável “a escolha de gente empenhada e comprometida com um projeto para a sociedade portuguesa”.

A lista dos candidatos socialistas por Santarém às eleições de 06 de outubro será discutida e aprovada numa reunião da Comissão Política distrital marcada para terça-feira, disse a fonte.