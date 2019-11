Motores Alexander Sims vence segunda corrida de Fórmula E e Félix da Costa penalizado Por

Alexander Sims venceu a segunda corrida da sexta temporada de Fórmula E, hoje realizada no traçado urbano de Al Diriyah (Riade), na Arábia Saudita.

Uma prova onde António Félix da Costa poderia ter subido ao pódio em vez de 13º, depois de ser penalizado com uma passagem pela via das boxes por alegadamente ter causado o despiste de Sebastian Buemi.

Foi, como se percebe, uma corrida bastante atribulada, com vários acidentes e penalizações, que Alexander Sims comandou desde a partida, deixando os seus adversários a lutar pelas posições seguintes para se impor pela primeira vez na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

Sebastien Buemi esteve na segunda posição no primeiro terço da prova, com Lucas Di Grassi logo atrás, até António Félix da Costa conseguir deixar o brasileiro para trás e começar a atacar o suíço da Nissan eDams.

É então que se dá o toque do piloto português em Buemi, sendo que Félix da Costa não conseguiu evitar Sebastian Buemi, que brandou para ir ao ‘attack mode’. Algo que o piloto português da DS Techeetah não podia adivinhar. Um erro da Direção de Corrida, que também ‘meteu água’ no recomeço da corrida após a situação de ‘safety-car’ devido à saída de pista de Robins Frinjs, quando o carro da Virgin ainda estava a ser elevado pelo reboque em pleno circuito.

As entradas do ‘safety-car’ permitiram a Max Gunther ficar na luta pelo pódio. O alemão conseguiria atacar a segunda posição com Lucas di Grassi e deixar o brasileiro da Audi para trás, dando à BMW uma ‘dobradinha’ e a Alexander Sims a primeira vitória da época, com o britânico a sair da Arábia Saudita na liderança do campeonato.

Di Grassi teve um final de corrida nada fácil, pois Stoffel Vandoorme atacou o terceiro posto do piloto de São Paulo, mas o belga da Mercedes teria mesmo de se contentar com a quarta posição.

Edoardo Mortara voltou a realizar uma prova de recuperação, levando o melhor monolugar da Venturi à quinta posição, à frente de André Lotterer, no melhor dos carros da Porsche.