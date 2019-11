Motores Alexander Sims repete ‘pole’ e Félix da Costa sai de sexto na Arábia Saudita Por

Tal como tinha sucedido na véspera, Alexander Sims garantiu a ‘pole-position’ para a segunda corrida da sexta temporada de Fórmula E, na qualificação que se disputou esta manhã em Al Diriyah, na Arábia Saudita.

O britânico da BMWi Andretti realizou a melhor volta da sessão em 1m11,476s batendo por 0,220s Sebastien Buemi, da Nissan eDams, numa sessão de qualificação onde António Félix da Costa garantiu o sexto lugar da grelha de partida para a corrida de hoje.

Sims esteve irrepreensível logrando a sua terceira ‘pole’ consecutiva na Fórmula E – se contarmos com a conseguida na última prova da temporada anterior, a conseguida ontem e a de hoje – sendo que Lucas di Grassi, da Audi Sport, obteve o terceiro tempo, a 0,308s da ‘pole’ e dividirá a segunda fila do ‘grid’ com Mitch Evans, da Jaguar.

Depois de ter sido o mais rápido no treino livre, Félix da Costa cometeu dois erros sucessivos na ‘super pole’ que o ‘atiraram para a sexta posição da grelha, repartindo a terceira fila com Jerôme d’Ambrosio, autor do quinto registo na decisiva sessão.

Sam Bird, o vencedor da corrida de ontem, quedou-se pela sétima marca e largará da quarta fila da grelha, enquanto o campeão Jean-Eric Vergne, companheiro de equipa de António Félix da Costa na DS Techeetah, arrancará de 11º, tal como sucedera no confronto de sexta-feira.

Já os pilotos da Porsche e da Mercedes EQ tiveram prestações mais modestas que na qualificação da véspera, com André Lotterer a ser o melhor da equipa de Weissach, largando de 10º e Stoffel Vandoorne da formação de Estugarda, arrancando de 12º.

Resultado da qualificação

1º Alexander Sims (iBMW Andretti) 1m11,476s

2º Sebastien Buemi (Nissan eDams) 1m11,696s

3º Lucas di Grassi (Abt Audi Sport) 1m11,784s

4º Mitch Evans (Jaguar) 1m11,929s

5º Jerome D’Ambrosio (Mahindra) 1m12,093s

6º António Félix da Costa (DS Techeetah) 1m14,134s