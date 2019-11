Motores Alexander Sims na ‘pole’ para a primeira corrida da época da Fórmula E Por

Alexander Sims vai largar da ‘pole-position’ para a primeira corrida da sexta temporada de Fórmula E, que hoje se disputa em Al Diriyah, na Arábia Saudita).

O britânico da BMW realizou a melhor volta ao traçado dos arredores de Riade em 1m14,563s batendo por 0,276s Stoffel Vandoorne, da Mercedes EQ.

A marca de Estugarda entrou com o ‘pé direito’ na competição, uma vez que o estreante Nick De Vries realizou a terceira melhor marca, a 0,366s de Sims, dividindo a segunda linha da grelha de partida com Edoardo Mortara da Venturi.

Parte do ‘segredo’ de Alexander Sims foi o facto de ter feito parte do terceiro grupo de qualificação, enquanto Stoffel Vandoorne se deu bem com o último setor do traçado saudita na ‘super pole’ para conseguir ficar perto do britânico e assim arrancar da primeira linha do ‘grid’.

Campeão de Fórmula 2, Nick De Vries mostrou uma incrível adaptação ao traçado, tal como já mostrada ao monolugar aquando dos testes de pré-temporada, tendo acompanhado o ritmo de Sims nos dois primeiros setores da pista, para ser mais lento no terceiro.

Apesar de ter sido o mais rápido nos treinos livres, Sam Bird teve de contentar-se com o quinto lugar da grelha, em grande parte devido a um erro na curva quatro, fazendo um ligeiro ‘slide’ quase tocando no muro, que Nico Muller e James Calado não conseguiram evitar.

Já o campeão em título, Jean-Eric Vergne, ficou fora do top dez, indiciando que esta época talvez a DS Techeetah não vá gozar da mesma supremacia que na época anterior. E António Félix da Costa foi a prova disso mesmo, ao ter problemas com o seu monolugar. O piloto português vai sair apenas do 21º lugar da grelha de partida para corrida de hoje.

Resultado da qualificação

1º Alexander Sims (iBMW Andretti) 1m14,563s

2º Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) 1m14,839s

3º Nick de Vries (Mercedes EQ) 1m14,929s

4º Edoardo Mortara (Venturi) 1m15,131s

5º Sam Bird (Virgin) 1m15,350s

6º Jerome D’Ambrosio (Mahindra) 1m15,539s