Alexander Albon sexto em Hockenheim mas “com um sentimento estranho”

A sexta posição de Alexander Albon no Grande Prémio da Alemanha foi o seu melhor resultado da temporada, mas mesmo assim o piloto da Toro Rosso não esconde alguma deceção.

Para a deceção parcial do tailandês contribui o facto de ter estado bem perto do pódio durante grande parte da corrida germânica, pelo que ter ficado fora do top cinco se deveu essencialmente à estratégia.

“Tive sorte. Esperava ter chuva na corrida. Fiquei satisfeito com a minha performance e a da equipa, que fez boas paragens com os dois carros. Pude rodar nas posições cimeiras ao ocupar o quinto lugar durante uma grande parte da corrida e penso que tínhamos o ritmo para merecer esta posição”, considerou Albon.

O piloto do Toro Rosso # 23 sente que acabou por ser prejudicado por uma luta com Lewis Hamilton: “Fui quase obrigado a batalhar com Lewis. Não queria verdadeiramente isso, mas ele cometeu um erro e disse para mim que ele não estava na nossa corrida. Concentrei-me em Carlos (Sainz Jr), que me seguia. Quis concluir o duelo mas no processo perdi dois lugares”.

Houve porém um momento em que as coisas se podiam complicar para Alexander Albon, quando se evolveu num toque com Pierre Gasly, que terminou no abandono do francês da Red Bull Racing. Por isso o piloto tailandês acaba por ter motivos para sorrir.

“Terminei com um sentimento estranho. Este sexto lugar no final dececionou-me um pouco. Faz parte estes incidentes de corrida onde não se pode culpar ninguém. Penso que os pilotos de trás sabiam que podiam tentar aproveitar as oportunidades”, remata o piloto asiático da Toro Rosso.