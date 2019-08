Fórmula 1 Alexander Albon com “um diferente estilo de condução” no Red Bull Por

A mudança de Alexander Albon para a Red Bull Racing implicou a adaptação do piloto tailandês, que foi obrigado a “um diferente estilo de condução” no RB15.

Em Spa-Francorchampos, onde decorre o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, Albon contou teve de fazer um ‘reset’ mental para alterar a forma como guiava o Toro Rosso.

O piloto tailandês diz que meio ano com o monolugar de Faenza o deixou habituado a uma forma de conduzir diferente da requerida no Red Bull, como descobriu hoje nos primeiros treinos da sua primeira prova com a equipa de Milton-Keynes.

“É um diferente estilo de condução que se tem no Toro Rosso. Passamos seis meses a guiar aquele carro e como fui para o Red Bull fez-me recordar como são os outros carros. Temos que fazer um ‘reset’ mental, começar do início e fazer tudo de novo. Nada de muito particular”, começou por explicar Alexander Albon.

O titular do Red Bull # 23 admitiu que sentiu algumas dificuldades: “Senti-me mais confortável no primeiro treino do que no segundo, anda estou a tentar perceber o carro. É muito diferente do Toro Rosso por isso é bastante difícil em alguns aspetos e melhor outros aspetos”.

Albon confessa que também ainda se a adaptar à equipa: “Senti-me em casa, o pessoal tem sido muito bom para mim. É muito diferente. Fizemos já algum trabalho na quarta-feira e sei que vai levar algum tempo a habituar-me. Uma vez na pista com o capacete sentimos mais forças G e melhor o carro. Foram apenas os primeiros passos”.

Uma mudança de motor no Red Bull vai implicar uma penalização que ‘atira’ o piloto da Tailândia para o final da grelha de partida para a corrida de domingo, mas a qualificação de amanhã vai perceber qual a performance que consegue tirar do carro.

“Gostaria de me poder qualificar devidamente e ver até onde poderia chegar. O foco vai ser no ritmo em turnos curtos e tentando acertar o carro para domingo. Por isso vai ser uma atmosfera mais descontraída, mas mesmo assim quero fazer um bom trabalho no domingo”, enfatizou Alexander Albon.