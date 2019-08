Fórmula 1 Alexander Albon admite ter cometido “um erro idiota” em Hungaroring Por

Alexander Albon protagonizou um grande acidente na segunda sessão de treinos do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, algo que o próprio assume como de responsabilidade sua.

O piloto tailandês perdeu o controlo do Toro Rosso STR14 # 23 na derradeira curva do traçado de Hungaroring e acabou por embater violentamente mas lateralmente na barreira situada na parte exterior daquele ponto do circuito magiar.

Albon nada sofreu e mais tarde reconheceu que o incidente se deveu a uma falha sua: “Cometi um erro na última curva, colocando uma roda na relva. Honestamente foi um erro idiota e um erro de julgamento. Não foi o ideal, mas sob certo ponto de vista é bom que tenha acontecido neste treino que na terceira sessão (hoje antes da qualificação”.

Para o piloto da Toro Rosso o acidente veio na altura errada, pois após um primeiro treino onde o carro não estava eficaz a equipa alterou o monolugar para a segunda sessão. “Não conseguimos acertar bem com o carro, mas sabemos que devemos melhorá-lo. Ao iniciarmos os segundos treinos fizemos algumas modificações e pudemos logo a seguir constatar que foi verdadeiramente positivo”, considerou.