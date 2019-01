Alex de Minaur é o segundo tenista confirmado para o Estoril Open

O australiano Alex de Minaur, 29.º do mundo, é o segundo tenista confirmado para o Estoril Open de 2019, anunciou hoje a organização na sua página oficial na rede social Twitter.

O número 1 australiano, de 19 anos, tem sido um dos tenistas com maior progressão no ‘ranking’, subindo num ano cerca de 140 lugares.

De Minaur venceu no sábado o seu primeiro torneio no circuito ATP, ao triunfar na final de Sydney, sua terra natal.

Na segunda-feira, o australiano eliminou o português Pedro Sousa, na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do ‘Grand Slam’ da temporada.

Na temporada passada, De Minaur recebeu um convite da organização do único torneio português do circuito ATP e foi eliminado na segunda ronda, numa prova na qual jogou pares ao lado compatriota Lleyton Hewitt, ex-número 1 mundial.

De Minaur junta-se na lista de confirmados a outro jovem jogador, o grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos e 15.º do mundo, que, em 2018, perdeu com João Sousa nas meias-finais no Estoril.