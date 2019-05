Nas Notícias Alerta amarelo de calor para esta quarta-feira Por

O dia de amanhã vai ter céu limpo e subida de temperatura, com o litoral oeste a estar sob aviso amarelo devido ao calor, que poderá levar ao registo de temperaturas cerca de dez graus acima da média de maio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a presença de um anticiclone a nordeste dos Açores vai trazer ao continente uma corrente de leste a partir de dia 29 e até final do mês.

Os valores da temperatura máxima deverão variar entre os 30 e 35 graus na generalidade do território e entre 25 a 30 nas terras altas das regiões Norte e Centro, podendo atingir valores ligeiramente acima de 35 graus em alguns locais do interior do Alentejo e no vale do Tejo.

São valores que estão cerca de dez graus acima do valor médio para o mês de maio.

Nesta quarta-feira, Setúbal deve registar 37 graus de máxima, com Santarém e Beja nos 35 e Lisboa e Sines nos 34.

O Porto deverá variar entre os 28 de máxima e os 16 de mínima.

Com oito graus, Bragança será a região mais fria, com Guarda a descer até aos dez.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas, com o grupo central a poder registar aguaceiros.

As temperaturas devem oscilar entre os 17 e os 22 graus.

Na Madeira, a previsão é de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte até meio da manhã.

As temperaturas devem variar entre a máxima de 24 e a mínima de 17 graus.