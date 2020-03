Mundo Alemanha regista quase duas centenas de vítimas mortais Por

A Alemanha anunciou hoje um aumento de 44 vítimas mortais da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 198 o número total de mortos, ainda assim uma baixa taxa de letalidade se comparada com outros países.

Segundo dados da página oficial do Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, o país confirma 36.508 infetados, com um crescimento de 4.954 face ao dia anterior.

As regiões da Baviera, Renânia do Norte-Vestefália, e Bade-Vurtemberga continuam a ser os mais afetados, com 7.993, 7.924 e 7.283 casos respetivamente.

O Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão) aprovou esta quarta-feira um pacote de medidas de apoio à economia, o maior desde a II Guerra Mundial, com um volume total de 750 mil milhões de euros para ajudar a enfrentar os efeitos da pandemia covid-19.

O novo coronavírus, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.