Motores Alejandro Martins superou dificuldades para subir ao pódio no Alto Alentejo

Alexandro Martins e José Marques terminaram a Baja TT ACP Santiago de Cacém/Grândola na terceira posição, depois de uma prova complicada.

Neste que foi o segundo evento do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM48, a dupla do Mini John Cooper Works Rally da X-Raid assistida pela MRacing conheceu alguns contratempos, mas conseguiu ‘dar a volta por cima’.

Alejandro Martins explicou no final dos 136 quilómetros da prova do ACP, que terminaram em Vila Nova de Santo André, as dificuldades pelas quais passou. “Depois da desilusão que foi o primeiro dia, percebi que tinha de enfrentar a segunda etapa com toda a determinação e dar o meu melhor”, contou.

O piloto da AM 48 continuou a não rodar com as melhores condições, mas pelo menos pôde concluir a corrida e na terceira posição: “Não é que as dificuldades sentidas na primeira etapa tenham desaparecido de todo, mas muitas delas foram ultrapassadas. Não melhorei a posição em que estava na véspera, mas o facto de ter conseguido averbar o segundo melhor tempo deixou-me muito satisfeito. Vamos ter um campeonato interessante”.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno regressa de 27 a 29 de março quando será disputada a Baja TT do Pinhal em pistas dos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão.