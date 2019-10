Motores Alejandro Martins enfrenta Baja Portalegre 500 “sem qualquer tipo de pressão” Por

Alejandro Martins regressa à competição na Baja Portalegre 500, após um longo período de recuperação na sequência do acidente sofrido perto do final do Rali de Marrocos do ano passado.

Na altura do acidente o piloto não pôde alinhar na prova do ACP, o que o faz agora aos comandos do Mini John Cooper Works Rally, com que recentemente realizou uma sessão de testes.

Alejandro Martins esteve em destaque ao triunfar na Taça Ibérica e ter estado em destaque na Baja de Aragon, onde rodou regularmente na quinta posição, e quer dar sequência a esse nível de desempenho na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional.

“Estou muito feliz por estar de regresso às competições. Tenho imenso prazer em pilotar e é uma alegria enorme ter conseguido recuperar de forma plena e poder voltar a competir”, começa por referir o piloto.

Alejandro diz que vai “disputar a Baja Portalegre 500 sem qualquer tipo de pressão que não seja desfrutar da melhor forma possível o prazer de poder voltar a fazer uma das coisas” que que mais gosta na vida.

E acrescenta: “Aliado ao prazer de poder regressar às competições está o facto de o ir fazer aos comandos de uma das mais competitivas máquinas da atualidade ao nível de todo-o-terreno. Gostei imenso do carro nos poucos quilómetros onde tive a oportunidade de o pilotar e é uma máquina simultaneamente fácil e exigente. Senti-me muito bem e estou muito contente por ter mais este desafio para enfrentar”.