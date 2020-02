Motores Alejandro Martins ataca Campeonato de Todo-o-Terreno com Mini JCW Rally Por

Alejandro Martins está de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, competição de onde esteve ausente em 2019 na sequência do acidente sofrido no Rali de Marrocos de 2018.

O piloto da AM 48 será novamente acompanhado por José Marques e vai alinhar aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally oriundo da X-Raid mas assistido pela MRacing.

Alejandro Martins que, por via do acidente de Marrocos não pôde discutir o título de 2018, espera este ano tem mais êxito, mostrando-se bastante entusiasmado com o novo projeto: “Estou muito feliz por estar de regresso ao Campeonato. Tenho a felicidade de ter conseguido recuperar de forma plena e poder voltar a competir sem restrições”.

“A experiência feita no ano passado em Portalegre demonstrou que estou numa boa forma física e tenho treinado bastante para a manter. Tenho imenso prazer em pilotar e estou seguro de que esta participação mais regular me vai permitir também encontrar a forma na pilotagem”, salienta o piloto da AM 48.

Alejandro Martins está sobretudo entusiasmado com o Mini JCW Rally: “Vou ter ao meu dispor uma das mais competitivas máquinas da atualidade ao nível de todo-o-terreno. A experiência em Portalegre foi excelente e no início desta semana já voltámos aos testes. Teremos ainda um ‘shakedown’ na sexta feira de manhã e de resto só posso dizer que estou muito motivado para enfrentar as pistas desta nova Baja que se vai disputar em Beja e concelhos vizinhos”.