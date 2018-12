Desporto Alegada lista final mostra Bola de Ouro para Modric. Ronaldo em segundo Por

Nas redes sociais já circula uma imagem daquela que será a lista final da atribuição da Bola de Ouro 2018 e, segundo a mesma, Modric será o vencedor, enquanto Cristiano Ronaldo será o segundo classificado.

A cerimónia da Bola de Ouro está marcada para as 20h00 desta terça-feira, mas uma imagem que circula nas redes sociais pode ter terminado o suspense.

Na suposta lista, Luka Modric surge na primeira posição, com um total de 753 pontos. Cristiano Ronaldo aparece em segundo, com 476, enquanto Griezmann fecha o pódio com 414 pontos.

A lista ganha força entre os internautas uma vez que coincide com os resultados já divulgados pelo organismo, com Hugo Lloris e Isco a fecharem a classificação.