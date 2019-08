Motores Albuquerque e Barbosa sextos em Road America Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa terminaram na sexta posição a prova do Campeonato IMSA Sportscar hpje disputada no circuito de Road America.

A dupla portuguesa do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing partiu do sétimo lugar da grelha de partida, chegou a rodar entre os primeiros em ciclos de paragens nas boxes diferentes e cortou a meta no sexto posto, uma prova ganha pelo Mazda RT-24 P # 55 de Jonathan Bomarito e Harry Tincknell.

Para a marca de Hiroshima foi a terceira vitória consecutiva esta temporada, numa corrida onde os seus maiores rivais foram os Acura ARX-05 do Team Penske, que partiram na liderança da prova, pareciam capazes de uma ‘dobradinha’ mas que no final tiveram de se contentar com a segunda posição de Dane Cameron e Juan Pablo Montoya, no protótipo # 6.

Helio Castroneves e Ricky Taylor, no Acura # 7 chegou a estar em posição de discutir a vitória, mas uma paragem nas boxes não prevista para limpar detritos de uma trajetória fora do asfalto por parte do americano acabou por deixá-lo fora da luta. Assim o último lugar do pódio acabaria por ir para Oliver Jarvis e Tristan Nuñez, no Mazda # 77.