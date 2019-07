Motores Alberto Pereira ambiciona mais do que o pódio em Murça Por

Depois da segunda posição na Divisão 1 dos Turismos conseguida no Caramulo, Alberto Pereira parte este fim de semana com a ambição de vencer na Rampa de Murça.

O piloto de Mesão Frio acredita que não é uma missão impossível bater o seu mais sério adversário, embora ciente das dificuldades, confiando nas capacidades do seu Mitsubishi Lancer Evo VI na prova que é uma vez mais organizada pelo CAMI Motorsport.

“Não vai ser tarefa fácil, pois o meu adversário tem agora uma máquina a sério, que é difícil de bater. Mesmo assim há que estar o mais concentrado possível, não cometer erros e lutar para que consiga melhorar os meus tempos a cada subida”, avalia Alberto Pereira.

O piloto do Mitsubishi deverá assim aplicar-se para nesta sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group levar de vencida Parcídio Summaville no Skoda Fabia R5. Um duelo que promete ser um dos que vai concentrar mais atenções este fim de semana em Murça.