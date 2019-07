Alaphilippe reforça liderança no Tour no triunfo de Pinot no Tourmalet

O francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) reforçou hoje a liderança da Volta a França em bicicleta, ao terminar no segundo lugar a 14.ª etapa, que terminou no Tourmalet, onde venceu o seu compatriota Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Pinot assegurou o seu terceiro triunfo em etapas do Tour, ao concluir os 111 quilómetros desde Tarbes, em 3:20.20 horas, menos seis segundos do que Alaphilippe e do que o holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Com o segundo lugar na etapa, que culimava com um prémio de montanha de categoria especial, após 19 quilómetros de subida, Alaphilippe, um dia depois de vencer o contrarrelógio individual, voltou a cimentar o seu primeiro lugar, aumentando para 2.02 minutos a vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), vencedor da prova em 2018, que hoje não foi além do oitavo lugar, a 36 segundos de Pinot.

No domingo, o pelotão da 104.ª edição da ‘Grande Boucle’ vai enfrentar os 185 quilómetros da 15.ª etapa, entre Limoux e Foix, numa ligação com quatro contagens de montanha, uma de segunda e três de terceira, a última das quais na chegada.