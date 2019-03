Al Sadd de Jesualdo Ferreira vence Persépolis na Liga dos Campeões asiáticos

O Al Sadd, clube de futebol do Qatar treinado por Jesualdo Ferreira, venceu hoje os iranianos do Persépolis por 1-0 e reentrou nas contas do apuramento no grupo D da Liga dos Campeões asiáticos.

Apesar do domínio nas estatísticas de jogo, o triunfo apenas surgiu em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, com o golo solitário de Baghdad Bounedjah.

No primeiro desafio, o Al Sadd tinha perdido por 2-0 com o Al Ahli da Arábia Saudita, que hoje foi derrotado por 1-0 na visita ao Pakhtakor do Uzbequistão.

Cumpridas duas jornadas, o Pakhtakor lidera com quatro pontos, seguido de Al Ahli e Al Sadd com três, enquanto o Persépolis ainda não pontuou.

Em 09 de abril, o Al Sadd visita o Pakhtakor, enquanto o Persepolis recebe o Al Ahli.