Al-Nassr de Rui Vitória vence fora com ‘póquer’ do marroquino Hamdallah

O Al-Nassr foi hoje ao terreno do Al Wehda ganhar por quatro golos sem resposta, todos marcados pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, e está à condição a apenas um ponto do líder da liga saudita de futebol.

Num jogo de sentido único, totalmente dominado pela formação orientada pelo treinador português Rui Vitória (ex-Benfica), o primeiro golo de Hamdallah surgiu logo aos oito minutos, através da conversão bem sucedida de um penálti, e o 0-1 conservou-se até ao intervalo. Na segunda metade da partida, só deu Al-Nassr e o goleador marroquino (já leva 21 golos em 20 participações para o campeonato saudita nesta época) voltou a abanar as redes da formação da casa aos 58, 61 e 87 minutos.

Com este resultado, o Al-Nassr leva agora 55 pontos e fica à condição a apenas um ponto do líder do campeonato saudita de futebol, o Al-Hilal – que contou com o técnico luso Jorge Jesus no comando até ao final de janeiro -, que recebe no domingo o Al Ahli.