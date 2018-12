“Al-Nasser? Deixem-nos trabalhar”, diz Rui Vitória

Rui Vitória não desmentiu a proposta milionária da Arábia Saudita, do Al-Nasser, mas, em conferência de imprensa depois do empate na Vila das Aves, assegurou que vai continuar no Benfica.

“Não há nada a falar em relação a isso. O que tenho a dizer é o seguinte: deixem-nos trabalhar à vontade e no dia 2 estarei em Portimão”, frisou, em declarações reproduzidas pelo jornal A Bola.

A imprensa saudita, recorde-se, deu esta sexta-feira conta de uma acordo entre Rui Vitória e o Al-Nasser.

Embora não se tenha alongado sobre o assunto, o técnico português sublinhou que vai continuar no Benfica.

“Estou aqui com enorme gosto e prazer, não vale a pena mais conversa sobre este assunto. Não estou aqui para comentar propostas que me fazem ou deixam de fazer, se as divulgam ou não já não é uma questão que me importe. Eu irei ficar no Benfica e estou aqui muito bem”, atirou.