Desporto Al-Hilal despede Jorge Jesus Por

O Al-Hilal despediu Jorge Jesus. O escalar da tensão entre o clube e o técnico, devido às constantes recusas do português em renovar contrato, resultou no despedimento do treinador.

Jorge Jesus nunca escondeu a vontade de regressar a Portugal, enquanto os sauditas pretendiam que o português liderasse um projeto de longo prazo.

Desencantados pelas constantes recusas do treinador a prolongar o contrato, os responsáveis do Al-Hilal optaram pelo despedimento do português.

Fonte ligada ao processo confirmou que Jorge Jesus “foi despedido”.

A decisão foi comunicada esta tarde ao treinador, durante uma reunião em que o clube ofereceu novamente – mais uma vez, sem sucesso – uma proposta de renovação do contrato.

A rescisão ainda não foi confirmada oficialmente

Jorge Jesus deixa o Al-Hilal na liderança do campeonato saudita, com três pontos de vantagem de Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória.