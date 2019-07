Motores Al-Attiyah vence mais uma etapa no Rali Rota da Seda Por

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel prosseguem a sua ‘cavalgada’ triunfal no Rali Rota da Seda, prova pontuável para a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno.

A dupla da Toyota Hilux Overdrive somaram hoje a sua sexta vitória em outras etapas dispitadas, reforçando a liderança da classificação geral dos automóveis.

Vencedor do último Rali Dakar, Al-Attiyah completou a tirada entre Mandalgovi e Dalazagdad, na Mongólia, em 4h11m35s. Ou seja; menos 3m15s do que Erivc Van Loon, que tal como o piloto do Qatar tripula uma Toyota Hilux.

Mathieu Serradori foi o terceiro mais rápido, aos comandos do Century CR6, gastando mais 3m25s do que o vencedor, enquanto Liu Kun, em SMG Buggy, realizou o quarto tempo do dia a mais de quatro minutos de Nasser Al-Attiyah.

O qatari lidera agora o Rali Rota da Seda com 40 minutos de vantagem sobre Kun e mais de 50 minutos sobre Jerôme Pelichet, que hoje foi apenas oitavo no seu Optimus.