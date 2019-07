Motores Al-Attiyah soma e segue no Rali Rota da Seda Por

Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel prosseguem a sua ‘caminhada triunfal’ no Rali Rota da Seda, prova pontuável para a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno que se está a disputar na Ásia Central.

Depois da transição do evento da Mongólia para a China, a dupla da Toyota Hilux Overdrive obteve mais uma vitória na oitava etapa, com All-Attiyah a ganhar mais 4m30s a Eric Van Loon, seu companheiro de equipa na Toyota Gazoo África do Sul.

Mathieu Serradori, aos comandos do Century CR6, foi terceiro na tirada, diante de Han Wei, em SMG Bugg, e de Jerôme Pelichet, em Optimus, num dia marcado pela transposição de diversas pistas com muita ‘erva de camelo’.

Na classificação geral dos automóveis Al-Attiyah tem quase uma hora desvantagem sobre Pelichet, que aproveitou os problemas de suspensão no SMG Buggy de Lui Kun. Han Wei é terceiro a 1h01m do líder.