Al-Attiyah reforça liderança do ‘Dakar’ no último ‘suspiro’ de Loeb e Peterhansel

A nona e penúltima etapa do Rali Dakar 2029 permitiu a Nasser Al-Attiyah reafirmar que ‘manda’ na prova, a somar nova vitória e reforçar a sua liderança nos automóveis, enquanto Stéphane Peterhansel abandonou e Sebastien Loeb ficou parado no percurso.

Detentor de uma confortável vantagem na classificação geral, onde possui mais de 45 minutos de diferença para Nani Roma, o piloto qatari da Toyota assegurou-se em manter um forte andamento na etapa que hoje se disputava em redor da cidade peruana de Pisco.

Al-Attiyah completou a especial com 4m58s de vantagem sobre Roma, enquanto o seu companheiro de equipa na Toyota África do Sul, Giniel de Villiers, foi o terceiro mais rápido, a 7m15s do qatari, com o polaco Jakub Przygonski e o lituano Benediktas Vanagas a completarem o top cinco.

No entanto aquilo que marcou mais este penúltimo dia competitivo deste 41º ‘Dakar’ foi mesmo o que sucedeu a Sebastien Loeb e Stéphane Peterhansel. O vencedor da prova de 2017 protagonizou um acidente que danificou irremediavelmente o Buggy Mini JCW # 304 e o ‘condenou’ ao abandono, numa altura em que ocupava a quarta posição da ‘geral’.

Já Loeb parecia a caminho da sua quinta vitória em etapas este ano, liderando no quinto controlo de passagem da especial, mas problemas no Peugeot 2008 DKR # 306 da PH Sport obrigaram-no a parar e um bom resultado neste Rali Dakar está definitivamente comprometido.

Segundo a France TV o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis foi obrigado a parar duas vezes, para tentar reparar um cardan do carro. Acabou por concluir a tirada na 12ª posição a 1h15m52s do vencedor, o que o deixa agora a mais de duas horas de Al-Attiyah na ‘geral’.

O português Filipe Palmeiro, que acompanha o chileno Boris Girafulic no Mini 4All Racing # 321, foi 12º na etapa e na classificação geral está agora ‘às portas’ do top dez.

Classificação após a 9ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 34h00m39s

2º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 51m27s

3º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 2h02m37s

4º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2h33m51s

5º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 2h55m13s

6º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 3h29m06s

7º Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Mini) + 4h28m22s

8º Giniel de Villiers/Dir Von Zitzewitz (Toyota) + 7h08m16s

9º Ronan Chabot/Gilles Pillot (Toyota) + 8h11m46s

10º Benediktas Vanagas/Sebastian Rozwadowski (Toyota) + 8h15m26s