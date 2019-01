Motores Al-Attiyah construiu a vitória todos os dias do Rali Dakar Por

Lima foi o ‘palco’ este ano para Nasser Al-Attiyah celebrar o seu terceiro triunfo no Rali Dakar e o primeiro da Toyota.

O piloto do Qatar, que em 2018 tinha sido segundo, é um homem habituado ao êxito, e não apenas no automobilismo, que o provam as medalhas (tiro) nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.

A vitória neste ‘Dakar’ 2019 Al-Attiyah consegue-a depois de uma atuação pautada pela consistência e o não correr de riscos, nomeadamente na última etapa, onde foi apenas 12º atrás do homem que o derrotara no ano passado, Carlos Sainz.

No final, na capital do Peru, o piloto do Qatar estava naturalmente radiante: “Toda a gente quer ganhar o ‘Dakar’. Mas sentimos, quando viemos para o Peru, num rali disputado cem por cento no país, que iam haver muita areia e dunas, por isso vimos que podíamos ser bons aí”.

Sebastien Loeb e Stéphane Peterhansel foram adversários muito fortes para Al-Attiyah, mas depois destes terem tido percalços e o qatari de 48 anos ter logrado a sua terceira vitória na prova deste ano (a sua 34ª no Dakar), o triunfo ficou à vista.

“Isto é fantástico. Não cometemos erros durante todo o rali. Fui uma rali dificílimo para toda a gente. O positivo foi que a partir do terceiro dia estávamos na liderança e fomos ganhando tempo dos os dias, até ao último onde tínhamos já uma grande vantagem”, sublinhou Nasser Al-Attiyah.

O agradecimento do piloto do Qatar estende-se à sua equipa e à Toyota: “Estou tão contente por ter ganho o Dakar, não apenas por nós mas também também pela Toyota e toda a equipa Toyota Gazoo Racing SA, toda a gente que trabalhou nisto há tanto tempo e que realmente merece isto. Obrigado por me deixarem guiar este carro”.