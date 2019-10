Air Timor aumenta ligações aéreas semanais entre as duas capitais da ilha de Timor

A companhia aérea timorense AirTimor anunciou hoje que a partir da próxima semana realizará três voos semanais entre as duas capitais da ilha de Timor, Díli e Kupang, no âmbito da parceria com a indonésia Trasnusa.

A empresa explicou na sua página no Facebook que a partir de 16 de outubro passará a haver voos entre Díli e Kupang às segundas, quartas e sextas, ampliando a oferta em mais uma ligação semanal.

Os voos entre Díli e Kupang, atualmente realizados às sextas e às segundas-feiras, começaram a operar em julho, com o interesse a aumentar devido aos preços elevados nos voos entre Díli e Bali.

Muitos optam por viajar via Kupang com os preços a compensarem a maior demora.

Transnusa, marca do grupo indonésio PT TransNusa Aviation Mandiri, é uma companhia área indonésia que opera no leste do país, em particular nas zonas de Nusa Tenggara e Sulawesi e que tem como base o aeroporto El Tari, em Kupang, capital da metade indonésia da ilha de Timor.

A empresa foi lançada em 2005 e mantém ligações a partir de Kupang para vários destinos, inicialmente com aviões charter da Pelita Air e da Trigana Air, e desde 2011 com o seu próprio Certificado de Operador Aéreo (AOC).

A empresa tem atualmente uma frota de 10 aparelhos.

