Nas Notícias Ainda não existe cura para a perda de visão causada pelo glaucoma Por

O glaucoma é a terceira maior causa de cegueira no mundo

A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), no contexto da Semana Mundial do Glaucoma, alerta a população portuguesa para a dificuldade da cura da perda de visão causada por esta doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível nos países desenvolvidos.

Com o objetivo de alertar a população para o que é o glaucoma, quais os seus sintomas e como pode ser diagnosticado, o Grupo Português de Glaucoma da SPO vai ter a decorrer no dia 9 de março uma ação de sensibilização, em três centros comerciais do país: Centro Comercial Colombo, Arrábida Shopping e Coimbra Shopping, que visam o esclarecimento sobre esta doença com o apoio de médicos oftalmologistas no local.

Estima-se que mais de 50% das pessoas que sofrem de glaucoma, não saibam que têm esta doença. Os médicos oftalmologistas chamam a esta patologia “o ladrão silencioso da visão”, devido às suas características assintomáticas durante a maioria do seu curso.

Qualquer indivíduo, sobretudo a partir dos 40 anos ou com antecedentes familiares, pode desenvolver glaucoma. Para além disso, são também fatores de risco a raça negra (mais frequente e com casos mais graves), alta miopia e doentes medicados com corticoides. Neste sentido, a consulta regular com um médico oftalmologista para efetuar uma avaliação ocular aprofundada, medir a pressão ocular e medir o estado do nervo ótico é um comportamento essencial no que toca à prevenção.

O especialista Pedro Faria, Coordenador do Grupo Português do Glaucoma da SPO e médico oftalmologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sublinha:

“O glaucoma pode desenvolver-se num ou em ambos os olhos. Inicialmente, o glaucoma não apresenta qualquer sintoma, não provoca dores e a visão não sofre alterações. Mas, à medida que o glaucoma avança sem tratamento, os doentes perdem de forma gradual e irreversível os seus campos visuais. A visão periférica vai-se perdendo e os doentes sentem que começam a ver ‘através de um túnel’. Com o passar do tempo, essa visão central também pode diminuir, até ser atingida a cegueira total. O tratamento permitirá atrasar ou idealmente impedir a progressão desta doença; o seu diagnóstico atempado é fundamental, mas também um acompanhamento regular, medindo a pressão intraocular e realizando exames (OCT e campos visuais) para confirmar que esta se mantém estável”.

A Semana Mundial do Glaucoma, promovida pela Associação Mundial do Glaucoma, assinala-se até 12 de março, com várias atividades por todo o mundo que têm como principal objetivo promover o conhecimento da população sobre esta doença por forma a eliminar a cegueira provocada pelo glaucoma.

Em Portugal, o Grupo Português de Glaucoma, da SPO, vai ter a decorrer durante todo o dia 9 de março, quarta-feira, como referido, uma iniciativa de promoção de informação com o apoio de médicos oftalmologistas da sociedade, nos Centros Comerciais Colombo em Lisboa, Arrábida Shopping em Vila Nova de Gaia e Coimbra Shopping no centro da cidade de Coimbra, para abordar a temática “Viver com Glaucoma ou Hipertensão Ocular”. Nos dias 11 e 12 de março decorre, na Figueira da Foz, a Reunião Anual do Grupo Português de Glaucoma onde serão discutidas as mais recentes novidades sobre esta doença.