Águeda recebe quinta ronda do ‘Nacional’ de enduro

É num momento decisivo da temporada que o Campeonato Nacional de Enduro CFL – Maxxis visita Águeda.

No próximo domingo o ACTIB Agueda Action Club organiza um evento que será determinante para o desfecho do campeonato, cujo líder sofreu uma lesão.

De facto a queda sofrida em treinos obriga Luís Oliveira a não disputar esta prova, numa altura em que possui 22 pontos de vantagem face a Gonçalo Reis, o recente vencedor da Taça do Mundo de Enduro 2T.

Assim, no ‘cair do pano’ sobre o campeonato a luta fica mais aberta, pois Gonçalo Reis e Diogo Ventura terão a companhia de João Vivas e Diogo Vieira, que chegam a Águeda separados por 29 pontos, para discutir os 69 que ainda estão em jogo.

Serão três voltas e meia que os concorrentes de Elite e Open terão de realizar aos 47 quilómetros do percurso bairradino, o mesmo sucedendo com as três especiais. O Cross Test tem lugar no Crossódromo Internacional de Águeda, com cerca de 4 km de extensão. O Enduro Test situa-se junto ao Estádio do Recreio de Águeda na planície ali existente, com mais 4 km de extensão. Já o Extreme Test situa-se junto ao Mercado Municipal de Águeda, em terreno misto de terra e pedra com diversos obstáculos, num extensão de 750 metros.