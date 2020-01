Desporto “Agora enfiem a viola no saco”, afirma Sousa Cintra Por

Em-dirigente leonino responde aos seus críticos, depois de consumada a maior venda da história do Sporting, com a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United.

O antigo presidente do Sporting Sousa Cintra reage à transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United e lembra o seu papel no período pós-Bruno de Carvalho. “Agora enfiem a viola no saco”, referiu, em declarações ao jornal ‘Record’.

O Sporting acaba de fazer a maior transferência da sua história, com a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, que permitirá um encaixe de 55 milhões de euros no imediato, aos quais poderão acrescer mais milhões, mediante a concretização de objetivos.

Sousa Cintra – que foi responsável pelo clube depois da atribulada saída de Bruno de Carvalho, numa altura em que os principais jogadores rescindiram contrato e foram ‘resgatados’ pelo dirigente, que assumiu funções de forma interina – dá agora ‘o troco’ aos seus críticos.

Na altura em que liderava a Comissão de Gestão, o antigo dirigente fez o médio regressar ao clube, depois de o médio ter rescindido de forma unilateral.

“Agora enfiem a viola no saco”, assinalou Sousa Cintra, em declarações ao jornal Record.

Na altura em que apresentou Bruno Fernandes, após o ataque à academia, Sousa Cintra garantia que a negociação tinha sido mais prolongada devido ao empresário.

“Às vezes os empresários complicam as coisas… O jogador não quis que o ordenado fosse aumentado, quis prestar serviço ao Sporting com amor ao clube”, disse Sousa Cintra, em julho de 2018.

Nessa altura, o ex-presidente foi criticado mas garantiu que tinha assinado um novo contrato com o jogador, “nas mesmas condições”.