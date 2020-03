Nas Notícias Agente da PSP em Sintra é o primeiro infetado com Covid-19 entre as forças de segurança Por

Um polícia que presta serviço numa esquadra da PSP no concelho de Sintra é o primeiro elemento entre as forças de segurança a ficar infetado pelo novo coronavírus, avançou hoje o Jornal de Notícias.

O agente, com cerca de 30 anos, acusou positivo no teste de despistagem, complementou o periódico.

Fonte oficial da PSP, citada sem identificação pelo JN, garantiu que será prestado o apoio necessário.

A PSP analisa agora, em conjunto com as autoridades de saúde, a eventual necessidade de aplicar medidas de confinamento aos colegas com os quais este agente esteve em contacto.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. As mortes no país são três, assim como o número de doentes recuperados.