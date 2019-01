Agência Europeia de Medicamentos muda de sede após 24 anos em Londres

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês) vai mudar de sede, em março, para Amesterdão após 24 anos em Londres devido à saída do Reino Unido da União Europeia (UE), anunciou hoje Bruxelas.

Numa publicação feita na sua página oficial da rede social Facebook, a Comissão Europeia aponta que hoje, “após 24 anos em Londres, os funcionários da EMA disseram, simbolicamente, adeus aos seus escritórios no Reino Unido”, isto enquanto envergavam bandeiras dobradas dos 28 Estados-membros.

“É sempre difícil dizer adeus”, assinala Bruxelas naquela publicação.

E explica: “Em março, devido ao Brexit, a organização responsável pela avaliação científica, pela supervisão e pela monitorização dos medicamentos na UE, vai oficialmente mudar-se para Amesterdão”.

A ideia é que a mudança ocorra logo no início desse mês de março, pelo que “as autoridades holandesas já entregaram um edifício temporário ao diretor executivo da EMA, Guido Rasi”, observa o executivo comunitário numa outra nota.

A mudança estará completa em abril, estima Bruxelas, rejeitando que o Brexit afete o funcionamento deste organismo.

A publicação foi feita na véspera do voto ao plano do Governo britânico para tentar avançar com o processo de saída do Reino Unido da UE, duas semanas depois de o acordo negociado com Bruxelas ter sido chumbado por uma margem de 230 votos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, recusou mudar a data de saída, marcada para 29 de março, ou realizar um novo referendo, argumentando que a única forma de evitar uma saída desordenada, sem acordo, é encontrar um consenso entre deputados que garanta a aprovação do texto.