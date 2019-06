Agência de notação financeira DBRS eleva ‘rating’ do BCP e da CGD

A agência de notação financeira DBRS elevou as notações do BCP e da CGD, destacando as melhorias da rendibilidade e da qualidade dos ativos, anunciaram hoje ambos os bancos portugueses.

O ‘rating’ da CGD passou de BBB (baixo) para BBB e o do BCP passou de BB (alto) para BBB (baixo), ambos com tendência “estável”.

“Para esta subida dos ‘ratings’ da CGD, a DBRS destaca os progressos no aumento da rentabilidade e na melhoria da qualidade dos ativos, através da redução de ‘non-performing loans’ [empréstimos não rentáveis], bem como a posição de liderança de mercado da CGD e a sua sólida base de capital e liquidez”, refere a CGD em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O BCP, por sua parte, afirma na nota também enviada ao regulador dos mercados, que “esta ação da DBRS reflete a melhoria da rendibilidade, suportada pela melhoria dos resultados em Portugal, a manutenção de elevados níveis de eficiência, a redução do custo do risco e a aceleração da redução dos ‘non-performing loans'”.

Numa declaração escrita enviada à imprensa, o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, destacou o reconhecimento dado pela DBRS ao caminho definido pela instituição.

“Este ‘upgrade’ [melhoria] do ‘rating’ por parte da DBRS reflete o esforço contínuo e bem-sucedido do Millennium bcp na melhoria da qualidade do balanço e o persistente trabalho realizado para aumentar a eficiência e a rendibilidade do banco”, afirmou Miguel Maia.

“É também um reconhecimento importante quer do valor do caminho que definimos no plano estratégico quer da confiança que os profissionais do grupo merecem ao nível da capacidade de entrega dos objetivos que assumimos perante o mercado”, acrescentou.

Em 05 de abril, a agência de notação financeira DBRS melhorou também a perspetiva do ‘rating’ de Portugal de estável para positiva, o que significa que pode subir o ‘rating’, que manteve em BBB, numa próxima avaliação.