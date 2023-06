Nas Notícias Como afastar as cobras de casa? Por

Veja algumas dicas e conselhos para afastar as cobras de casa

As cobras fazem parte do ambiente como qualquer outro animal. Porém, existe quem tenha medo e fique traumatizado quando vê este réptil rastejante e sem patas no quintal ou próximo de casa. Saiba então algumas dicas e conselhos para afastar as cobras.

Se você não quer que a sua casa seja abrigo de cobras, existem algumas coisas que deve fazer. Tome nota nestas dicas para afastar cobras.

1 – Não tenha plantas muito altas para afastar as cobras

Muitas pessoas gostam de adornar as casas com plantas muito altas. Mas talvez não saiba que as cobras adoram esconder-se em plantas altas ou arbustos que funcionam como esconderijos ideais para este animal rastejante.

Assim, é essencial que tenha os espaços exteriores de sua casa cuidados e sem grandes arbustos. Essa é, de resto, uma imposição obrigatória para quem tem terrenos por causa do risco de incêndios.

2 – Atenção ao telhado e locais desarrumados que as cobras gostam

As cobras aquecem facilmente ao sol. Por isso, rapidamente procuram locais com sombra para se abrigar. Telhados ou locais onde as pessoas costumam guardar utensílios, brinquedos, roupa que já não usam são muito procurados pelas cobras.

Assim, para evitar que estes locais sejam convidativos às cobras, opte por ter sempre tudo bem arrumado e também no exterior.

Se tiver um jardim, corte a relva e evite que as folhas se possam amontoar.

3 – Espécies de plantas afastam as cobras das casas e hortas

As cobras não gostam de certos tipos de plantas. Assim, se quer afastar as cobras da sua horta, por exemplo, tenha espadas-de-são-jorge espalhadas pela casa.

Há quem procure também plantar alho ou tabaco. Algumas pessoas também conseguem obter bons resultados e afastar as cobras quando plantam figueira do diabo.

No fundo, todas as plantas com odores intensos acabam por afastar as cobras.

4 – Queime roupa velha com cuidado

Esta dica é uma das mais conhecidas para afastar as cobras. Há quem opte por queimar roupa que já não está em bom estado. Tome cuidado com este procedimento, sobretudo se viver em zonas de mato. Preste sempre a devida cautela ao risco de incêndio.

No fundo, esta dica acaba por ter bons resultados por causa do cheiro intenso que provoca. E, como vimos anteriormente, as cobras não gostam de cheiros intensos.

Cobras geram medos e pavor porquê?

As cobras geram medos e pavores porque, desde a infância, surgem associadas a coisas más. Rezam também as lendas, nas quais os crentes confiam, que a cobra foi o primeiro inimigo da Humanidade.

Mas você sabia que as cobras são boas para equilibrar o ecossistema das hortas? As cobras acabam por se alimentar de bichos que podem prejudicar os seus cultivos. É por isso que as cobras procuram zonas de horta. Por lá, buscam alimento e água.

Quais são as cobras mais perigosas?

As cobras não representam grandes perigos para as pessoas na sua grande maioria. A biologia determina que nem todas as espécies de rastejantes representam males para o ser humano.

Contudo, em Portugal, existem duas espécies de cobras que são perigosas.

víbora-de-seoane, que é também apelidada de víbora-negra e reside no Gerês);

víbora-cornuda que, estima-se, reside um pouco por todo o país em montes e florestas.

Como distinguir as cobras perigosas das cobras inofensivas?

Além disso, há quem procure saber distinguir entre as cobras perigosas e aquelas que não representam grandes perigos.

Biólogos defendem que é necessário tomar em atenção a pupila dos olhos das cobras.

No caso de a pupila ser vertical, aí é uma víbora. Ao invés, se a pupila for redonda, então trata-se de uma espécie de cobra inofensiva.