Aeronave parte de Cascais e cai no País Basco

Uma aeronave que partiu de Cascais, nesta quarta-feira, caiu no País Basco, na zona de Errezil, na província de Gipuzkoa. Há pelo menos um morto, de acordo com a imprensa basca.

Segundo as informações adiantadas pela imprensa basca, o aparelho descolou do aeródromo de Tires, em Cascais.

A tripulação da aeronave (de modelo Piper) ainda terá tentado aterrar em Hondarribia, sem sucesso.

As operações de resgate prosseguem, depois de ter sido encontrada uma vítima mortal, ainda de acordo com a comunicação social do País Basco.

O aperelho é de matrícula inglesa, de acordo com fonte aeronáutica portuguesa.

Os trabalhos estão a ser dificultados por uma forte névoa que se verifica no monte.

Erreskate-taldeek hegazkin arinaren bigarren bidaiariaren bila jarraitzen dute #txori

Equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda del segundo tripulante de la avioneta pic.twitter.com/saKycEPLDs — SOS Deiak – 112 (@112_SOSDeiak) 9 de janeiro de 2019