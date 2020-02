Motores Adruzilo Lopes de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis Por

Adruzilo Lopes está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis para lutar pelo título RC2N aos comands de um Mitsubishi Evo IX.

O piloto de Regilde tripulará uma máquina preparada pela Domingos Sport, tendo como navegador Paulo Silva.

Para já Adruzilo Lopes disputará sete provas do CPR com o intuito de, segundo afirmou à Vmotores, de “fazer o melhor possível e, claro, lutar por dominar e vencer a categoria RC2N no final do campeonato”.

O antigo campeão nacional de ralis inicia a sua campanha já dentro de uma semana no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, para depois incluir no programa os ralis de Mortágua, Serras da Aboboreira, Alto Tâmega, Vidreiro e Algarve.

Uma outra novidade prende-se com o facto de Adruzilo Lopes ter apostado em pneus Kumho para esta temporada, querendo fazer jus ao seu palmarés, que inclui três títulos nacionais absolutos em 1997, 1998 e 2001.