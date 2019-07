Motores Adrian Malheiro sagra-se campeão em Viana do Castelo Por

O Campeonato de Portugal de Karting KIA prosseguiu no passado fim de semana no Kartódromo de Viana do Castelo, e Adrian Malheiro sagrou-se já campeão nacional da categoria juvenil.

Na prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho Romeu Mello (Iniciação), Noah Monteiro (cadete), Tomás Ribeiro (Júnior), Luís Caetano (X30), Ricardo Borges (X30 Super Shifter e Sénior), Hugo Marreiros (X30 Super Shifter Master) e João Dias (X30 Super Shifter Gentleman) também saíram vitoriosos.

Na categoria onde competem os karts equipados com caixa de velocidades, Tiago Teixeira foi o mais rápido nos treinos e na qualificação, mas na final foi Ricardo Borges a levar a melhor, diante de Teixeira e Hugo Marreiros, enquanto Rodrigo Ferreira – a competir com uma lesão nas costas – e Ana Rita Teixeira completaram o top cinco.

O pelotão da X30 Sénior foi o mais extenso nesta quarta temporada, e isso só valorizou a ‘pole position’ de Guilherme Oliveira. No entanto seria Luís Caetano a surpreender tudo e todos nas duas mangas de qualificação. O jovem leiriense levaria depois a melhor na final sobre Manuel Leão e Mariana Machado. Oliveira teve de contentar-se com o quarto posto, apesar de ter feito a volta mais rápida. Lourenço Monteiro terminou logo a seguir.

Na categoria Júnior Luís Alves chegou a Viana do Castelo na frente do campeonato, foi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a manga de qualificação de sábado, para Ivan Domingues vencer a segunda. Na corrida Alves e Domingues acabariam penalizados e o triunfo foi para Tomás Ribeiro, que se impôs diante de Henrique Cruz, autor de uma grande recuperação. Luís Alves teve de se contentar com o último lugar do pódio.

O favoritismo de Adrian Malheiro na categoria Juvenil confirmou-se em Viana. O luso-espanhol dominou desde os treinos cronometrados. Fez o mesmo nas duas mangas e na final e assim garantiu desde já o título. Na pista da Amorosa bateu Manuel dos Santos e José Pinheiro, com Francisco Costa e o moçambicano Rúben do Vale a completarem o top cinco.

A Cadete foi bem mais disputada. Pedro Cachada fez a ‘pole position’, Maria Germano Neto venceu a primeira manga de qualificação, mas depois quem ‘mandou’ foi Noah Monteiro, que triunfo na segunda manga e na corrida decisiva. O filho de Tiago Monteiro foi acompanhado no pódio por Tiago Lima e Tomás Gomes, sendo que a volta mais rápida acabou na posse do quarto classificado, Santiago Alves.

Finalmente entre os mais jovens pilotos do karting nacional, os da categoria Iniciação, Romeo Mello fez aquilo que tem feito muito esta época; dominou os acontecimentos. O líder do campeonato ‘limpou’ tudo, mangas de qualificação e final, onde teve forte oposição de Guilherme Morgado, ainda que o jovem de Loures se tivesse de contentar com o segundo posto em todos os confrontos.

A quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA disputa-se no Kartódromo de Baltar a 14 e 15 de setembro.