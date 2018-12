Justiça Admitido na GNR há poucos dias um dos suspeitos do assalto a Tancos Por

Um dos suspeitos do assalto de Tancos que foi detido, nesta quarta-feira, entrou para os quadros da GNR há poucos dias. O ex-militar das Forças Armadas foi admitido pela GNR que desconheceria as suspeitas, uma vez que o processo tem estado em segredo de justiça.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nesta quarta-feira, este suspeito do assalto a Tancos, sendo que este é um ex-militar das Forças Armadas que entrou há poucos dias para a GNR.

Apesar de ter sido admitido, o militar ainda não tinha começado a exercer funções na guarda.

O militar em questão é suspeito de ter passado informações sobre horários das rondas e também dados sobre o sistema de segurança do quartel de Tancos.

Depois de sair das Forças Armadas, o suspeito tinha concluído recentemente o curso de formação no Centro de Formação de Portalegre da GNR.

O caso do furto de armas em Tancos ganhou desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do roubo.

A PJ deteve, na última segunda-feira, oito pessoas e realizou dezenas de buscas na zona centro e sul do país no âmbito do caso Tancos, por suspeitas de crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico armas.

Nesta quarta-feira foi detido um novo suspeito, desta feita o indivíduo que entrou há poucos dias para a GNR.